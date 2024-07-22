"Провокації США призвели до початку війни в 2014 році": маніпуляції світових ЗМІ за 22 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 22 липня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс: "Я бачу, що українці зараз говорять про те, щоб мобілізувати ще 100 000 або 200 000 українських чоловіків і молодих людей, які не бажають цього, і знищити їх, використавши як гарматне м'ясо. Для чого? Щоб Зеленський міг купити ще один оточений кипарисами особняк на вершині пагорба в Тоскані чи десь ще, аби усамітнитися зі своїми мільярдами, коли він піде на пенсію?"

Спростування: Подібними заявами Вотерс намагається дискредитувати українську владу та мобілізаційний процес в Україні. Раніше Центр спростовував фейки про купівлю родиною Зеленських майна за кордоном.



Маніпуляція: Американський економіст Джеффрі Сакс у статті для Overton Magazin написав: "Заява НАТО хибно стверджує, що "Росія несе повну відповідальність за свою агресивну війну проти України", незважаючи на провокації США, які призвели до початку війни в 2014 році".

Спростування: Ця теза американського економіста перегукується з наративом кремлівської пропаганди, спрямованим на виправдання безпідставної російської агресії проти України. Для цього кремлівські пропагандисти та їхні сателіти використовують псевдоаргументи маніпулятивного характеру, які не підкріплені жодними фактами.