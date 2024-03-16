Псевдовибори Путіна: виборців з Росії закріпляють для голосування на ТОТ України

Про це повідомляє російське видання ЕАН.

У виданні зазначили, що на одній із дільниць у Верх-Ісетському районі Єкатеринбурга кільком громадянам заявили, що їх прикріпили для голосування в так званій ДРН.

А на іншій дільниці виборці з'ясували, що вони мають голосувати в Запорізькій області.

Ще десять подібних випадків виникло на виборчій дільниці в Артемівському.

Член облвиборчкому Ганна Абсалямова пояснила, що в таких випадках громадянам все одно мають видавати бюлетень.

"Якщо вони достовірно знають, що вони заяву мобільного виборця не подавали, то потрібно звертатися до своєї ДВК. Комісія проводить перевірку, що їх немає в інших списках. І ці громадяни зберігають природне право проголосувати", - зазначила вона.