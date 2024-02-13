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"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив

13 лютого, 2024 вiвторок
18:59
Світ Зеленський і Путін

Колишній агент розвідки МІ6 Алістер Крук запустив проросійський наратив, нібито лідер терористів Володимир Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Президент ПФ Путін дав зрозуміти, що продовжить вести бойові дії, поки українська влада не піде на капітуляцію. Війна закінчиться повним розгромом ЗСУ, а Росія буде диктувати власні умови Україні", - заявив колишній агент розвідки МІ6 Алістер Крук.

У Spravdi відзначають, що насправді Крук часто поширює шкідливі наративи Кремля.

Зокрема, виправдовує росіян, закликає зняти з них санкції, розповідає про українських "неофашистів".

"Його заяви про впевненість у майбутній перемозі Путіна – не більше, ніж його особисті прогнози, сформовані під багаторічним впливом російської пропаганди та поширені на користь російської пропаганди. Немає причин говорити про те, що на ЗСУ чекає повний розгром, адже Сили оборони продовжують утримувати позиції, а міжнародна спільнота допомагає їм зброєю та фінансами", - пише Центр стратегічних комунікацій.

  • 10 лютого британський експрем'єр Борис Джонсон, якого Володимир Путін у бесіді з американцем Такером Карлсоном звинуватив у зриві перемовин в Стамбулі, відреагував на появу в мережі повної версії розмови відеоблогера з російським диктатором.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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