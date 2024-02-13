Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Президент ПФ Путін дав зрозуміти, що продовжить вести бойові дії, поки українська влада не піде на капітуляцію. Війна закінчиться повним розгромом ЗСУ, а Росія буде диктувати власні умови Україні", - заявив колишній агент розвідки МІ6 Алістер Крук.

У Spravdi відзначають, що насправді Крук часто поширює шкідливі наративи Кремля.

Зокрема, виправдовує росіян, закликає зняти з них санкції, розповідає про українських "неофашистів".

"Його заяви про впевненість у майбутній перемозі Путіна – не більше, ніж його особисті прогнози, сформовані під багаторічним впливом російської пропаганди та поширені на користь російської пропаганди. Немає причин говорити про те, що на ЗСУ чекає повний розгром, адже Сили оборони продовжують утримувати позиції, а міжнародна спільнота допомагає їм зброєю та фінансами", - пише Центр стратегічних комунікацій.