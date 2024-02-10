Борис Джонсон озвучив запитання, яке Карлсон не задав Путіну

Свої думки колишній очільник уряду Британії виклав у колонці для Daily Mail.

Його стаття називається "Інтерв’ю Путіна з його підлабузником Такером Карлсоном було прямо зі збірки сценаріїв Гітлера. Я молюся, щоб американці побачили цю нечестиву шараду".

"Він не ставив складних запитань. Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків - усе це йому було абсолютно непотрібним. Він навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні від Путіна", - наголосив Джонсон.

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Натомість, як висловився Борис Джонсон, Карлсон "по-хлопчачому задихався від нібито ерудиції Путіна, безбожно сприймаючи суміш напіврозбавленої Вікіпедії та відвертої брехні, як-от дивне (і зловісне) припущення про те, що Польща певним чином відповідальна за свій власний розділ і знищення в 1939 році, й про те, що нібито Росія не брала участі в пакті Молотова — Ріббентропа".

Слова ж Путіна про те, що навесні 2022 року уряд Великої Британії начебто переконав українців воювати, а не здатися на милість російського правителя, британський прем'єр назвав "безглуздим".

"Як підтвердить кожен член українського уряду, починаючи від Зеленського, ніщо і ніхто не міг зупинити тих левиносердих українців у боротьбі за свою країну - і ніщо не зупинить", - підсумував Джонсон.