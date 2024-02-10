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Борис Джонсон озвучив запитання, яке Карлсон не задав Путіну

10 лютого, 2024 субота
20:06
Війна з Росією Борис Джонсон з українськими військовими

Британський експрем'єр Борис Джонсон, якого Володимир Путін у бесіді з американцем Такером Карлсоном звинуватив у зриві перемовин в Стамбулі, відреагував на появу в мережі повної версії розмови відеоблогера з російським диктатором

Свої думки колишній очільник уряду Британії виклав у колонці для Daily Mail.

Його стаття називається "Інтерв’ю Путіна з його підлабузником Такером Карлсоном було прямо зі збірки сценаріїв Гітлера. Я молюся, щоб американці побачили цю нечестиву шараду".

"Він не ставив складних запитань. Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків - усе це йому було абсолютно непотрібним. Він навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні від Путіна", - наголосив Джонсон.

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Натомість, як висловився Борис Джонсон, Карлсон "по-хлопчачому задихався від нібито ерудиції Путіна, безбожно сприймаючи суміш напіврозбавленої Вікіпедії та відвертої брехні, як-от дивне (і зловісне) припущення про те, що Польща певним чином відповідальна за свій власний розділ і знищення в 1939 році, й про те, що нібито Росія не брала участі в пакті Молотова — Ріббентропа".

Слова ж Путіна про те, що навесні 2022 року уряд Великої Британії начебто переконав українців воювати, а не здатися на милість російського правителя, британський прем'єр назвав "безглуздим".

"Як підтвердить кожен член українського уряду, починаючи від Зеленського, ніщо і ніхто не міг зупинити тих левиносердих українців у боротьбі за свою країну - і ніщо не зупинить", - підсумував Джонсон.

  • Звільнений з телеканалу Fox News за поширення фейків Такер Карлсон вважається представником команди Трампа.
  • Старший син претендента на посаду президента США Дональда Трампа, підприємець Дональд Трамп-молодший, заявляв, що Такер Карлсон розглядається його батьком як цілком імовірний претендент на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки.
Теги:
Росія
Польща
Радянський Союз
Володимир Путін
геноцид
нацизм
Дональд Трамп
Борис Джонсон
вибори у США
США
Велика Британiя
пропаганда
геноцид українців
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