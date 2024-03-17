Путін добре вміє "сіяти страх", проте боїться війни з НАТО, - прем'єрка Естонії

Про це пише BBC.

За словами прем'єрки Естонії, попри те, що Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

"Він загрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Коли ми боїмося, ми починаємо стримувати свої дії, саме цього Путін хоче досягнути", - сказала Каллас.