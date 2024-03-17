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Війна з Росією: хроніка
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Путін добре вміє "сіяти страх", проте боїться війни з НАТО, - прем'єрка Естонії

17 березня, 2024 неділя
23:11
Світ Кая Каллас

Президент Росії Володимир Путін намагається залякати світ ядерною зброєю, проте насправді сам боїться війни з країнами НАТО

Про це пише BBC.

За словами прем'єрки Естонії, попри те, що Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

"Він загрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Коли ми боїмося, ми починаємо стримувати свої дії, саме цього Путін хоче досягнути", - сказала Каллас.

  • Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш  припустив, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як президент РФ Володимир Путін піде з посади.
  • Міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що президент РФ Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн". Водночас балістична ракета РФ може досягти Іспанії.

Теги:
Росія
Володимир Путін
Естонія
Війна з Росією
НАТО
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