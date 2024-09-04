"Путін хоче зламати волю вільного народу": Байден відреагував на удар РФ по Полтаві

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про триваючі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу", - заявив Байден.

Водночас він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема надаватимуть системи протиповітряної оборони та засоби, необхідні для захисту своєї країни.

"Не помиляйтесь: Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх", - додав американський президент.