"Путін хоче зламати волю вільного народу": Байден відреагував на удар РФ по Полтаві
Президент США Джо Байден відреагував на російський ракетний удар 3 вересня по навчальному закладу та лікарні в Полтаві
Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Він є трагічним нагадуванням про триваючі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу", - заявив Байден.
Водночас він наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема надаватимуть системи протиповітряної оборони та засоби, необхідні для захисту своєї країни.
"Не помиляйтесь: Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня Сполучені Штати підтримують їх", - додав американський президент.
- Російська окупаційна армія у вівторок, 3 вересня, атакувала двома балістичними ракетами навчальний заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілів 51 людина загинула, 271 постраждала.
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