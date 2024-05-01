"Путін перемістив українських дітей у безпечне місце, подалі від обстрілів Зеленського": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X написав: "Нетаньяху каже, що Міжнародний кримінальний суд – це сміття. Він має рацію. Вони видали ордер на арешт Путіна за переміщення дітей у безпечне місце, подалі від обстрілів Зеленського на сході України".

Спростування: Насправді Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через те, що Росія насильно вивезла тисячі українських дітей з їхніх домівок під приводом порятунку від бойових дій, які проводять російські війська.

Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате у статті для американського онлайн-видання RealClearInvestigations написав: "Використовуючи мільярди доларів американської допомоги, Вашингтон формував кадровий склад і політику наступних українських урядів, одночасно розширюючи свою військову та розвідувальну присутність в Україні через ЦРУ і НАТО. За цей період Україна не стала незалежною самодостатньою демократією, а перетворилася на державу-клієнтку, яка значною мірою залежала від європейської та американської підтримки, що не захистила її від руйнівних наслідків війни".

Спростування: Такими заявами журналіст намагається зобразити Україну як маріонетку в руках Заходу, яка не вирішує свого майбутнього. Мета подібних висловлювань – дискредитувати підтримку України з боку ЄС і США.