"Путін перемістив українських дітей у безпечне місце, подалі від обстрілів Зеленського": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 1 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 1 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X написав: "Нетаньяху каже, що Міжнародний кримінальний суд – це сміття. Він має рацію. Вони видали ордер на арешт Путіна за переміщення дітей у безпечне місце, подалі від обстрілів Зеленського на сході України".
Спростування: Насправді Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через те, що Росія насильно вивезла тисячі українських дітей з їхніх домівок під приводом порятунку від бойових дій, які проводять російські війська.
Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате у статті для американського онлайн-видання RealClearInvestigations написав: "Використовуючи мільярди доларів американської допомоги, Вашингтон формував кадровий склад і політику наступних українських урядів, одночасно розширюючи свою військову та розвідувальну присутність в Україні через ЦРУ і НАТО. За цей період Україна не стала незалежною самодостатньою демократією, а перетворилася на державу-клієнтку, яка значною мірою залежала від європейської та американської підтримки, що не захистила її від руйнівних наслідків війни".
Спростування: Такими заявами журналіст намагається зобразити Україну як маріонетку в руках Заходу, яка не вирішує свого майбутнього. Мета подібних висловлювань – дискредитувати підтримку України з боку ЄС і США.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду. А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
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