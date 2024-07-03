Путін прибув до Астани, де візьме участь у саміті ШОС

Про це пише медіа Informburo.kz з посиланням на пресслужбу уряду Казахстану.

Зазначається, що в аеропорту Путіна зустрів прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов.

Пресслужба російського президента повідомила, що в Астані у Путіна також запланована "ціла низка важливих двосторонніх розмов з главами держав-учасниць саміту".

Саміт Шанхайської організації співробітництва пройде у палаці незалежності Астани 3-4 липня.

Довідка: ШОС заснована 2001 року шістьма країнами - Казахстаном, Китаєм, Росією, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Пізніше до об'єднання приєдналися Іран, Індія та Пакистан.