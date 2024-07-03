Путін прибув до Астани, де візьме участь у саміті ШОС
Уранці середи, 3 липня, російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва
Про це пише медіа Informburo.kz з посиланням на пресслужбу уряду Казахстану.
Зазначається, що в аеропорту Путіна зустрів прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов.
Пресслужба російського президента повідомила, що в Астані у Путіна також запланована "ціла низка важливих двосторонніх розмов з главами держав-учасниць саміту".
Саміт Шанхайської організації співробітництва пройде у палаці незалежності Астани 3-4 липня.
Довідка: ШОС заснована 2001 року шістьма країнами - Казахстаном, Китаєм, Росією, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Пізніше до об'єднання приєдналися Іран, Індія та Пакистан.
- Напередодні стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін також приїхав в Астану з офіційним візитом для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва і планує зустрітися з Путіним.
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