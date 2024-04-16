Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: говорили про конфлікт на Близькому Сході
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Іран Ебрагімом Раїсі, під час якої сторони обговорили загострення конфлікту на Близькому Сході
Про це повідомляє російський Telegram-канал "Кремль. Новости".
Як зазначили у повідомленні, розмова відбулася за ініціативи іранської сторони.
Лідери країн обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після нападу Ірану на Ізраїль у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському дипломатичному представництву в Дамаску.
"Володимир Путін висловив надію, що всі сторони проявлять розумну стриманість і не допустять нового витка конфронтації, який загрожує катастрофічними наслідками для всього регіону", - йдеться у повідомленні.
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Водночас Раїсі зазначив, що дії Ірану були вимушеними та мали обмежений характер. Натомість він наголосив на незацікавленості Тегерана в подальшій ескалації напруженості.
Сторони прийшли до висновку, що першопричиною останніх подій на Близькому Сході стала невирішеність палестино-ізраїльського конфлікту, та домовилися про спільні заходи на користь негайного припинення вогню в секторі Гази та сприяння полегшенню важкої гуманітарної ситуації й створення умов для політико-дипломатичного врегулювання кризи.
Окрім цього, під час розмови вони обмінялися думками стосовно актуальних питань російсько-іранських відносин й обговорили подальший розвиток двостороннього співробітництва в різних галузях, зокрема й на реалізацію взаємовигідних інфраструктурних проєктів.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
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