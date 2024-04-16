Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: говорили про конфлікт на Близькому Сході

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Кремль. Новости".

Як зазначили у повідомленні, розмова відбулася за ініціативи іранської сторони.

Лідери країн обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після нападу Ірану на Ізраїль у відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському дипломатичному представництву в Дамаску.

"Володимир Путін висловив надію, що всі сторони проявлять розумну стриманість і не допустять нового витка конфронтації, який загрожує катастрофічними наслідками для всього регіону", - йдеться у повідомленні.

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Водночас Раїсі зазначив, що дії Ірану були вимушеними та мали обмежений характер. Натомість він наголосив на незацікавленості Тегерана в подальшій ескалації напруженості.

Сторони прийшли до висновку, що першопричиною останніх подій на Близькому Сході стала невирішеність палестино-ізраїльського конфлікту, та домовилися про спільні заходи на користь негайного припинення вогню в секторі Гази та сприяння полегшенню важкої гуманітарної ситуації й створення умов для політико-дипломатичного врегулювання кризи.

Окрім цього, під час розмови вони обмінялися думками стосовно актуальних питань російсько-іранських відносин й обговорили подальший розвиток двостороннього співробітництва в різних галузях, зокрема й на реалізацію взаємовигідних інфраструктурних проєктів.