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Путін розширив для грузинів безвізовий режим

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
19:06
Світ путін

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує для громадян Грузії вʼїзд та виїзд із РФ

Зміст

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Відповідно до указу № 873, РФ для грузинів розширила безвізовий режим. Відтепер він поширюється на тих громадян країни, які прибувають у РФ "з метою здійснення трудової діяльності або на термін більше 90 днів для тимчасового перебування в РФ,зокрема з метою отримання освіти".

Документ дозволяє цим громадянам Грузії здійснювати візити до Росії "на підставі дійсних документів, що посвідчують їх особу (паспорт громадянина Грузії, диппаспорт, службовий паспорт, книжка моряка, проїзний документ для повернення до Грузії)".

Водночас раніше такі категорії грузинів не могли вʼїжджати/виїжджати з Росії без оформлення віз.

  • У травні минулого року Путін скасував візи для громадян Грузії і дозволив польоти російським авіакомпаніям. У Тбілісі відреагували.
Теги:
Росія
Грузія
Володимир Путін
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