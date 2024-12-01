Путін ухвалив бюджет РФ з рекордними військовими витратами

Про це пише AP.

Повідомляється, що згідно з підписаним законом у 2025 році видатки за статтею "Національна оборона" становитимуть близько 32,5% бюджету. Йдеться про 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд, - ред.), у порівнянні із 28,3% цього року.

За даними DW, загальні витрати бюджету РФ наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це більше, ніж очікувані доходи, на 1,17 трильйона рублів.

Також зазначається, що у 2026 і 2027 роках дефіцит бюджету очікується на рівні 2,18 трильйона рублів і 2,76 трильйона рублів відповідно.