Путін ухвалив бюджет РФ з рекордними військовими витратами
Російський диктатор Володимир Путін затвердив бюджет Росії з рекордними військовими витратами на 2025 рік
Про це пише AP.
Повідомляється, що згідно з підписаним законом у 2025 році видатки за статтею "Національна оборона" становитимуть близько 32,5% бюджету. Йдеться про 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд, - ред.), у порівнянні із 28,3% цього року.
За даними DW, загальні витрати бюджету РФ наступного року плануються на рівні 41,47 трильйона рублів (19,3% ВВП). Це більше, ніж очікувані доходи, на 1,17 трильйона рублів.
Також зазначається, що у 2026 і 2027 роках дефіцит бюджету очікується на рівні 2,18 трильйона рублів і 2,76 трильйона рублів відповідно.
- Раніше повідомлялося, що Державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік і на плановий період 2026-2027 років". Він передбачає рекордні видатки на військові потреби.
- Також видання The Moscow Times повідомляло, що тижневі витрати російського бюджету на війну в Україні сягають 210 мільярдів рублів, що перевищує річні бюджети 80% регіонів країни.
- Актуальне
- Важливе