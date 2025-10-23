Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ

Таку думку висловив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Я нагадаю, що декілька днів тому, здається, позавчора був удар по Брянську. Власне, тоді ми використали ракети Storm Shadow, які є ракетами повітряного базування і досить довго про них не було чути. Ну, а тут я стосовно заяви Трампа повністю з вами погоджуюся. Путін же його водить за носа, виставляє точніше його в світлі ідіота, то він, відповідно, в такій же манері починає відповідати: "Американці продали їх Північноатлантичному альянсу, Північноатлантичний альянс ними розпоряджається, хоче залишає собі, хоче передає Україні. І я до цього ніякого відношення не маю", - сказав він.

Дмитро Жмайло наголосив, що дуже важливо, аби зараз не було затягування часу і всі дії партнерів були синхронізовані. Адже Росія намагатиметься заморозити Україну і покращити своє становище на фронті.

"Тому дуже важливо, щоб зараз в цій точці часу не було затягування часу, щоб дійсно були санкції, щоб все це було синхронізовано з нашими європейськими партнерами і за цим послідували дії. Дуже б не хотілося, щоб у такий важкий осінньо-зимовий період, атаки будуть продовжуватися і росіяни робитимуть все від себе можливе, щоб в нас була теплова, електрична й інші кризи, щоб знову росіяни не виторгували собі часу для покращення свого тактичного становища на фронті. Але враховуючи ту риторику, яка є, звісно нас засмучує та риторика, яка почалася стосовно Tomahawk, що мінімум потрібно півроку, але зовсім не виключено, що цей уже процес почався і, відповідно, буде оприлюднений тоді, коли українські сили будуть готові. Тому важливо рухатися, власне, по кроках. І я думаю, що точно всі міжнародні шанси для цього є", - додав військовий експерт.