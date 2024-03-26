Путін визнав причетність ісламістів до теракту в Москві, але згадав про США та Україну

Звернення Путіна розмістило РІА "Новости", з посиланням на виступ Путіна на нараді з очільниками силових відомств РФ.

Путін черговий раз заявив, що США переконує світ, наче "українського сліду в московському теракті немає", а винні – угрупування Ісламська держава.

Він заявив, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів, але його цікавить замовник.

"Одразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто з 2014 року воює із нами руками київського режиму".

Він також додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".