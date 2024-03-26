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Путін визнав причетність ісламістів до теракту в Москві, але згадав про США та Україну

26 березня, 2024 вiвторок
00:28
Світ Володимир Путін

Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму"

Звернення Путіна розмістило РІА "Новости", з посиланням на виступ Путіна на нараді з очільниками силових відомств РФ.

Путін черговий раз заявив, що США переконує світ, наче "українського сліду в московському теракті немає", а винні – угрупування Ісламська держава.

Він заявив, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів, але його цікавить замовник.

"Одразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто з 2014 року воює із нами руками київського режиму".

Він також додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".

  • Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
  • Напередодні 7 березня американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
  • У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 
  • 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 
  • Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.

Теги:
Україна
Володимир Путін
теракт
ІДІЛ
США
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