Західні спецслужби не надаватимуть Росії інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", - професор Айзенберг

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я не думаю, що американські спецслужби будуть ділитись інформацією про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Це не той рівень співпраці. Американці точно не будуть ризикувати й розкривати свої джерела. Сьогодні це просто неможливо. Спецслужби попереджали Росію про підготовку терактів. До того ж в американському повідомленні йдеться саме про теракт, який стався в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", - пояснив Айзенберг.

На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації

"Очевидно, що спецслужби США не ділились з росіянами джерелами й не збираються цього робити. Щодо подальшої співпраці у розслідуванні теракту я не думаю, що можлива будь-яка співпраця з РФ. Це ж саме стосується й інших західних спецслужб. Втім, про що будуть дбати американці так це про свої джерела й інформацію", - додав він.