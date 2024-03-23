Західні спецслужби не надаватимуть Росії інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", - професор Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг вважає, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Я не думаю, що американські спецслужби будуть ділитись інформацією про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Це не той рівень співпраці. Американці точно не будуть ризикувати й розкривати свої джерела. Сьогодні це просто неможливо. Спецслужби попереджали Росію про підготовку терактів. До того ж в американському повідомленні йдеться саме про теракт, який стався в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", - пояснив Айзенберг.
На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації
"Очевидно, що спецслужби США не ділились з росіянами джерелами й не збираються цього робити. Щодо подальшої співпраці у розслідуванні теракту я не думаю, що можлива будь-яка співпраця з РФ. Це ж саме стосується й інших західних спецслужб. Втім, про що будуть дбати американці так це про свої джерела й інформацію", - додав він.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе