Путін вручив Віткоффу орден Леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи проти України, - CBS News

Про це інформує CBS News.

Ця нагорода, за задумом Путіна, мала бути вручена високопоставленій співробітниці Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джуліані Галліні, чий 21-річний син Майкл Глосс загинув у 2024 році в Україні, воюючи на боці російських військ.

Галліна наразі працює в ЦРУ заступником директора з цифрових інновацій.

На переконання співрозмовників видання, цей жест є частиною типових для Путіна психологічних ігор. Кремль, ймовірно, хотів привернути увагу до того, що син високопосадовиці американської розвідки воював за Росію.

Представники ЦРУ зазначали, що смерть сина Галліні, який мав проблеми з психічним здоров'ям, не є питанням національної безпеки. Два джерела, обізнані з цією справою, повідомили, що немає жодних ознак того, що Глосс був завербований російським урядом. За їхніми словами, Кремль, судячи з усього, не мав інформації про сім'ю Глосса, коли репатріював його останки.

У виданні зазначили, що крок Путіна було зроблено в чутливий момент, коли Трамп висловлює дедалі більше незадоволення Кремлем і погрожує ввести додаткові мита з п'ятниці, навіть попри переговори про можливу зустріч.

Довідково: Орден Леніна – це нагорода радянських часів, призначена для відзначення видатних заслуг у цивільній сфері. Її вручали, зокрема, високопоставленим шпигунам, таким як британський подвійний агент Радянського Союзу Кім Філбі.