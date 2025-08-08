"Є можливість досягти як мінімум припинення вогню": Зеленський закликав до посилення тиску на РФ
У пʼятницю, 8 серпня, президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, аби змусити Москву припинити вогонь, та анонсував нові санкційні пакети України
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський повідомив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак координує роботу безпекових радників, які продовжують переговори. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також веде постійну комунікацію з європейськими колегами та американською стороною.
"Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити", - підкреслив президент.
Він наголосив, що, попри блокування інформації про втрати, Росія не може приховати шкоду для своєї економіки, підприємств і логістики. Президент зазначив, що санкції можуть спрацювати належним чином і завдяки допомозі світу є можливість завершити війну.
"Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів - пакетів України. Незабаром будуть відповідні рішення", - додав Зеленський.
Що передувало
У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.
7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.
Цього ж дня, за інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф мав провести відеоконференцію з високопосадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним 6 серпня та обговорить подальші кроки.
Згодом Володимир Зеленський поінформував, що безпекові радники провели дуже детальну розмову та домовилися продовжити завтра.
