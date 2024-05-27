Путіну запропонували виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Директор другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов заявив, що МЗС РФ "позитивно" оцінило можливе виключення "Талібану" зі списку заборонених організацій.

"Це обов'язково. Без цього про визнання говорити буде передчасно. Тому це питання продовжує опрацьовуватися. Усі міркування доповіли вищому керівництву Росії. Чекаємо ухвалення рішення", - пояснив він.

Крім того, за його словами, Росія висловила бажання бачити талібів серед учасників Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Традиційно афганці зацікавлені в продовженні розширення співробітництва із закупівлі нафтопродуктів у Росії та інших товарів підвищеного попиту. Звичайно, перспективно можна буде поговорити про використання транзитних можливостей Афганістану для розширення товарообігу з великим регіоном", - додав дипломат.