Рада ЄС ввела санкції проти Ірану через передачу РФ безпілотників для війни проти України
У п'ятницю, 31 травня, Рада ЄС запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб через передачу безпілотників Росії для війни проти України, а також через постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
Обмеження поширюються на наступних осіб:
- Центральний штаб Хатам аль-Анбія (ЦШХА) - орган у структурі командування іранських збройних сил, який приймає оперативні військові рішення щодо розгортання БПЛА;
- один з командирів ЦШХА;
- Kavan Electronics Behrad LLC - іранська компанія, що закуповує і продає компоненти для виробництва БПЛА
- генеральним директор та і голова ради директорів компанії Kavan Electronics Behrad LLC
- військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який бере участь у постачанні іранських озброєнь.
Крім того, до санкційного списку Рада вирішила внести міністра оборони Ірану Мохаммада-Резу Гараї Аштиані, командувача Корпусу вартових ісламської революції "Кодс" (IRGC-QF) і керівника включеної до списку ЄС Організації іранської авіаційної промисловості (IAIO) Афшина Хаджі Фарда.
"Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь", - йдеться у повідомленні.
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У п'ятницю, 31 травня, Рада ЄС запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб Північної Кореї через підтримку війни РФ в Україні.
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