Раніше польська та українська діаспори у США голосували за республіканців, - журналістка "Голосу Америки" з Вашингтона

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Українська діаспора активна, але нечисельна. За відкритими джерелами, вона нараховує трохи більше мільйона людей, а за даними українського посольства - понад 500 тисяч. Також варто враховувати, скільки з них мають право голосу.

Водночас польська громада є значно чисельнішою. Вона нараховує близько 8 млн людей і відіграє важливу роль, особливо враховуючи, що вибори є дуже конкурентними. У ключових штатах, які вагаються, зокрема у Вісконсині та Мічигані, польська громада становить 8% виборців", - пояснила Лісунова.

За словами журналістки "Голосу Америки", зазвичай польська та українська діаспори у США підтримували республіканців.

"Щодо голосування українців та поляків у США, то історично вони обирали більш консервативний напрям. Зазвичай вони підтримували республіканців, оскільки ті мали більш антирадянську позицію. Тому польська та українська громади традиційно голосували за республіканців. Наразі ситуація змінюється, але важко сказати, кому вони зараз віддадуть свій голос", - додала Лісунова.

Довідково: "Вибори у США: Український погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.









