Республіканці близькі до збереження більшості у палаті представників конгресу США, - The Hill

Про це інформує The Hill.

Наразі ще не оголошено результати 11 гонок, однак демократи лідирують у трьох з них, тоді як кандидати від Республіканської партії випереджають у решті восьми. Попри це, демократи не втрачають надії на те, що їм вдасться вирвати ледь помітну більшість.

Лідер меншості в палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що "ще не вирішено, хто контролюватиме Палату представників наступного року", вказуючи на те, що триває підрахунок голосів в Орегоні, Арізоні та Каліфорнії.

Серед нещодавно оголошених результатів – переобрання кількох республіканців, зокрема Девіда Швейкерта (Арізона) та Девіда Валадао (Каліфорнія), а також перемога демократів Ейпріл МакКлейн Ділейні (Меріленд), Андреа Салінас (Каліфорнія), Андреа Салінас (Орегон), Джулії Браунлі (Каліфорнія) та Лінди Санчес (Каліфорнія).

Ситуація залишається напруженою, і результат виборів може бути відомий лише після завершення підрахунку голосів у всіх округах.