Республіканці близькі до збереження більшості у палаті представників конгресу США, - The Hill
За даними Decision Desk HQ, станом на п'ятницю, 8 листопада, Республіканська партія має 216 місць у палаті представників конгресу США, а Демократична партія – 208
Про це інформує The Hill.
Наразі ще не оголошено результати 11 гонок, однак демократи лідирують у трьох з них, тоді як кандидати від Республіканської партії випереджають у решті восьми. Попри це, демократи не втрачають надії на те, що їм вдасться вирвати ледь помітну більшість.
Лідер меншості в палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що "ще не вирішено, хто контролюватиме Палату представників наступного року", вказуючи на те, що триває підрахунок голосів в Орегоні, Арізоні та Каліфорнії.
Серед нещодавно оголошених результатів – переобрання кількох республіканців, зокрема Девіда Швейкерта (Арізона) та Девіда Валадао (Каліфорнія), а також перемога демократів Ейпріл МакКлейн Ділейні (Меріленд), Андреа Салінас (Каліфорнія), Андреа Салінас (Орегон), Джулії Браунлі (Каліфорнія) та Лінди Санчес (Каліфорнія).
Ситуація залишається напруженою, і результат виборів може бути відомий лише після завершення підрахунку голосів у всіх округах.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
- У Сполучених Штатах разом з президентськими перегонами тривають вибори до Конгресу. За попередніми даними, Республіканська партія лідирує.
- Республіканець Майк Джонсон здобув підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання.
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