Спікера Джонсона переобрали до Палати представників США

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що спікер Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, Моротт – 14%.

Видання нагадує, що Моротт виступав за скасування Департаменту освіти та скасування ObamaCare. Водночас він був проти "будь-якої іноземної допомоги", оскільки нібито необхідно віддавати пріоритет внутрішнім справам.

Таким чином, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.

Він заявив, що хоче продовжувати обіймати посаду спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою, але він не повідомив про свої плани, якщо Республіканська партія опиниться в меншості.