Спікера Джонсона переобрали до Палати представників США
Республіканець Майк Джонсон здобув підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання
Про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що спікер Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, Моротт – 14%.
Видання нагадує, що Моротт виступав за скасування Департаменту освіти та скасування ObamaCare. Водночас він був проти "будь-якої іноземної допомоги", оскільки нібито необхідно віддавати пріоритет внутрішнім справам.
Таким чином, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.
Він заявив, що хоче продовжувати обіймати посаду спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою, але він не повідомив про свої плани, якщо Республіканська партія опиниться в меншості.
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