"Республіканці фактично вбивають Україну": Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично "вбивають Україну".

"Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає", - написав Кінг.