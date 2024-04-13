"Республіканці фактично вбивають Україну": Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США
Американський письменник Стівен Кінг у суботу, 13 квітня, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями США голосування щодо військової допомоги Україні
Про це він написав у соцмережі Х.
За його словами, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично "вбивають Україну".
"Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає", - написав Кінг.
- 12 березня повідомлялось, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
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