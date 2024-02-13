Республіканці обговорили з Трампом ідею надати допомогу Україні у вигляді позики

Про це повідомляє The Hill.

За словами республіканців, ідея була обговорена з Трампом під час телефонної розмови у понеділок.

Напередодні Трамп заявив, що жодні кошти "у вигляді іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, якщо це не буде зроблено у вигляді позики".

Він зазначив, що позика може бути надана на "винятково хороших умовах", без відсотків і "на необмежений термін", але з певними умовами.

"Угода повинна полягати в тому, що США допомагають вам, як нації, але якщо країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або розбагатіє в майбутньому, позика буде виплачена, а гроші повернуті в США", - наголосив Трамп.

Сенатор Ліндсі Грем, який давно підтримує збільшення допомоги Україні, але голосував проти пакету допомоги, підтримав цю ідею.

"Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко погрузла в боргах, шанс повернути наші гроші та змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно", - зазначив він.

Однак ця ідея вже викликала критику від демократів.

"Трамп - не президент США. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів", - відреагував сенатор Кріс Мерфі. - Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним".

Ця пропозиція також зустріла опір і на сенатській конференції Республіканської партії.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їх економіка зруйнована, - заявив сенатор Мітт Ромні. - Я не збираюся прокладати шлях для позики, яка ніколи не буде повернута, так само як і позики, які ми даємо нашим студентам коледжів".

Невдовзі дехто з республіканців також відкинув цю заяву.

"Так, давайте просто не будемо існувати як Сенат, якщо нам доведеться просити дозволу у Дональда Трампа на все, що ми робимо, і у спікера на все, що ми просто робимо", - заявила сенатор Ліза Мурковскі. - Давайте просто робити свою роботу. Гаразд. Це те, що я хочу робити".

Мурковскі була серед групи з близько 20 республіканців, які проголосували за ухвалення надзвичайного пакету.