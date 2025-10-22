Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

"Демократи вимагають, щоб в бюджеті було відновлено повною мірою фінансування програми медичного страхування Medicaid. Це програма страхування для людей з малими доходами і нею користуються десь 40-45% населення країни. Тобто половина населення майже є дуже залежною від цієї програми", - сказав він.

Професор наголосив, що згідно з оцінками бюджетного офісу конгресу - ті зміни, які республіканці заклали в бюджет, вони призвели до того, що до 8 млн американців просто може втратити медичну страховку.

"А також демократи вимагають продовження податкових пільг для тих, хто користується медичною страховкою по закону про доступне медичне страхування, відомого як ObamaCare. Республіканці відмовляються це робити. В сенаті для ухвалення бюджету потрібно 60 голосів. У республіканців є 53 сенатори. Причому один з них голосує проти геть всіх бюджетів - сенатор Пол. Тобто їм потрібно, щоб було вісім демократів, які б з ними проголосували", - підсумував Айзенберг.