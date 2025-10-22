Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
Ексклюзив

Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг

Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
20:12
Світ Сенат США

В сенаті для ухвалення бюджету потрібно 60 голосів. У республіканців є 53 сенатори. Причому один з них голосує проти геть всіх бюджетів

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

"Демократи вимагають, щоб в бюджеті було відновлено повною мірою фінансування програми медичного страхування Medicaid. Це програма страхування для людей з малими доходами і нею користуються десь 40-45% населення країни. Тобто половина населення майже є дуже залежною від цієї програми", - сказав він.

Професор наголосив, що згідно з оцінками бюджетного офісу конгресу - ті зміни, які республіканці заклали в бюджет, вони призвели до того, що до 8 млн американців просто може втратити медичну страховку.

Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо

"А також демократи вимагають продовження податкових пільг для тих, хто користується медичною страховкою по закону про доступне медичне страхування, відомого як ObamaCare. Республіканці відмовляються це робити. В сенаті для ухвалення бюджету потрібно 60 голосів. У республіканців є 53 сенатори. Причому один з них голосує проти геть всіх бюджетів - сенатор Пол. Тобто їм потрібно, щоб було вісім демократів, які б з ними проголосували", - підсумував Айзенберг.

  • У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
  • 14 жовтня спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США.
Теги:
Економіка
бюджет
Дональд Трамп
республіканці
США
Великий ефір Василя Зими
Читайте також:
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Соломія Бобровська
Автор Євген Козярін
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
Віталій Чепинога
Автор Віталій Чепинога
19 жовтня, 2025 неділя
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
Київ
+7.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.53
    Купівля 41.53
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:45
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 22 жовтня
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
18:51
Google
У Google заявили про розробку революційного алгоритму квантових обчислень: як його планують застосовувати
18:37
оборона ЄС
ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії
18:20
Трамп
"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським
18:15
Ніл Кромптон
Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон: що про нього відомо
18:05
OPINION
Провал Будапешта. Що буде далі із завершенням війни?
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:40
З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV