Ресурси Європи обмежені: Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО, як в Ізраїлі

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюссселі, передає Єлисейський палац.

За словами французького лідера, система ППО в Ізраїлі будувалась протягом десятиліть і була профінансована "упродовж тривалого часу".

"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - сказав Макрон.

Водночас президент Франції додав, що побудувати в Україні подібну ППО неможливо й через те, що ресурси Європи обмежені.