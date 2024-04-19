Ресурси Європи обмежені: Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО, як в Ізраїлі
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Україні неможливо побудувати систему протиповітряної оборони, як в Ізраїлі, оскільки такий процес вимагає ресурсів і тривалого часу
Про це він повідомив на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюссселі, передає Єлисейський палац.
За словами французького лідера, система ППО в Ізраїлі будувалась протягом десятиліть і була профінансована "упродовж тривалого часу".
"Неможливо побудувати таку саму систему, яка відповідала б усім потребам України", - сказав Макрон.
Водночас президент Франції додав, що побудувати в Україні подібну ППО неможливо й через те, що ресурси Європи обмежені.
- 19 квітня країни Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України. Водночас у Північноатлантичному альянсі держави зобов’язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
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