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Головна Світ Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
Оновлено

Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви

Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
08:19
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

Режим Асада заявив, що Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, унаслідок чого щонайменше 4 людини загинуло, 15 поранено

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Про це повідомляє Al-Mayadeen.

За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло 4 людини, щонайменше 15 отримали поранення.

"Ізраїльська агресія також спричинила значні пошкодження на трасі Масьяф-Ваді аль-Оюн, що, своєю чергою, призвело до сильної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежні команди працюють над її локалізацією. 

Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами, зазначивши, що сирійська ППО перехопила і відбила ізраїльські ракети, запущені в бік Тартуса і західної частини Хами. 

Згідно з повідомленнями, ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії. 

За даними Reuters, що посилається на два джерела регіональної розвідки, удари були завдані по великому військовому дослідницькому центру з виробництва хімічної зброї, розташованому неподалік від Місяфа. Вважається, що там знаходиться група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до ісламських держав із закликом створити альянс, щоб зупинити "державний тероризм" Ізраїлю.

Теги:
Сирія
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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