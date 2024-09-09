Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
Режим Асада заявив, що Ізраїль завдав 15 авіаударів по кількох містах Сирії, включаючи Дамаск, Хомс, Хаму і Тартус, унаслідок чого щонайменше 4 людини загинуло, 15 поранено
Про це повідомляє Al-Mayadeen.
За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло 4 людини, щонайменше 15 отримали поранення.
"Ізраїльська агресія також спричинила значні пошкодження на трасі Масьяф-Ваді аль-Оюн, що, своєю чергою, призвело до сильної пожежі", - йдеться у повідомленні.
Наразі пожежні команди працюють над її локалізацією.
Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами, зазначивши, що сирійська ППО перехопила і відбила ізраїльські ракети, запущені в бік Тартуса і західної частини Хами.
Згідно з повідомленнями, ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії.
За даними Reuters, що посилається на два джерела регіональної розвідки, удари були завдані по великому військовому дослідницькому центру з виробництва хімічної зброї, розташованому неподалік від Місяфа. Вважається, що там знаходиться група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до ісламських держав із закликом створити альянс, щоб зупинити "державний тероризм" Ізраїлю.
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