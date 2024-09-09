Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви

Про це повідомляє Al-Mayadeen.

За даними видання, внаслідок авіаударів по околицях міста Масяф у провінції Хама, загинуло 4 людини, щонайменше 15 отримали поранення.

"Ізраїльська агресія також спричинила значні пошкодження на трасі Масьяф-Ваді аль-Оюн, що, своєю чергою, призвело до сильної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежні команди працюють над її локалізацією.

Кореспондент Al Mayadeen в Сирії також повідомив про шість вибухів в околицях Масьяфа і західної частини Хами, зазначивши, що сирійська ППО перехопила і відбила ізраїльські ракети, запущені в бік Тартуса і західної частини Хами.

Згідно з повідомленнями, ракети були запущені з півдня Лівану в напрямку східної і північної Сирії.

За даними Reuters, що посилається на два джерела регіональної розвідки, удари були завдані по великому військовому дослідницькому центру з виробництва хімічної зброї, розташованому неподалік від Місяфа. Вважається, що там знаходиться група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.