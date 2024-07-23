РФ ігнорує запити на відвідування українських військовополонених, - турецький омбудсмен

Про це сказав омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч під час зустрічі в Анкарі з рідними українських військовополонених, передає Укрінформ.

"За результатами (візиту в Україну, - ред.) ми провели онлайн-зустріч із російським омбудсменом Тетяною Москальковою і написали листа, але відповіді так і не отримали. У зв'язку з цим я написав листа в посольство Росії в Анкарі 5 липня 2024 року. У листі я згадав про свій візит в Україну, відвідини російських військовополонених в Україні, висловив бажання відвідати українських військовополонених у Росії. Станом на зараз я чекаю на відповідь", - заявив омбудсмен.

Він наголосив, що вести діалог із РФ дуже важко, адже вона ігнорує норми міжнародного права.

Під час зустрічі родичі українських військовополонених передали головному омбудсмену Туреччини оновлений список захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні. Малкоч пообіцяв докласти всіх зусиль, аби отримати змогу ознайомитися з умовами утримання українців у полоні РФ.