РФ може бути причетна до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі, - очільник МЗС Чехії

Його слова цитує Reuters.

За словами очільника МЗС Чехії, у 2024 році в країнах Євросоюзу було зафіксовано 500 підозрілих інцидентів. Йдеться про гібридні атаки, шпигунство, операції впливу.

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Ліпавський підкреслив, що до 100 з таких інцидентів можна приписати до рук Росії.

"Нам потрібно надіслати Москві чіткий сигнал, що ми цього не потерпимо", – наголосив чеський міністр.