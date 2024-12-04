РФ може бути причетна до сотні "підозрілих інцидентів" у Європі, - очільник МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі НАТО у Брюсселі заявив, що до 100 "підозрілих інцидентів" у Європі можуть бути пов'язані з Росією
Його слова цитує Reuters.
За словами очільника МЗС Чехії, у 2024 році в країнах Євросоюзу було зафіксовано 500 підозрілих інцидентів. Йдеться про гібридні атаки, шпигунство, операції впливу.
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Ліпавський підкреслив, що до 100 з таких інцидентів можна приписати до рук Росії.
"Нам потрібно надіслати Москві чіткий сигнал, що ми цього не потерпимо", – наголосив чеський міністр.
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