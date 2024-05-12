Розвідки багатьох країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, - полковник Грант
Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що тактика Путіна зосереджується на тому, щоб підірвати здатність європейських країн підтримувати Україну
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наскільки серйозно і до кінця будуть готові президент Франції, британський король, президент Байден чи, можливо, його наступник іти до кінця разом з Україною? Ситуація зводиться до потенційних двох факторів. Перший – якщо відбудеться значний прорив Росії, то в усіх європейських столицях стикнуться з важкими питаннями. Однак фіксованого рішення з цього приводу поки що немає. І це очевидно, тому що деякі країни, такі як Італія, демонструють слабкість у цьому питанні, оскільки не відчувають прямої загрози. Отже, перший фактор – якщо відбудеться великий прорив Росії. Другий фактор – чи відбудеться напад Росії на НАТО", - зауважив полковник.
За його словами, зараз у ЗМІ розвідувальні служби багатьох європейських країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, тобто не на саму Європу. І це може бути окремим питанням, оскільки стаття 5 завжди стосувалася реагування на вторгнення наземних військ.
"Однак, схоже, Путін більше зосереджується на інших тактиках, таких як ракети, порушення комунікацій, інтенсивна кібервійна і все, що може підірвати здатність європейських країн підтримувати Україну. Це ще не призвело до застосування статті 5 або навіть статті 4 для переговорів, тому ми не впевнені, наскільки сильною буде колективна європейська відповідь, якщо війна зміниться на користь Росії. І все ж, маю певність, що до спільного знаменника в цьому плані таки дійдуть, тому що Польща, Німеччина, Франція і Велика Британія побоюються, що ситуація погіршиться і вплине на них. Наразі немає жодних конкретних планів чи рішень, є визнання того, що нам, можливо, доведеться вдатися до більш серйозних дій. Утім, я вважаю, що є не лише визнання, але й готовність до таких дій", - підкреслив Глен Грант.
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