РФ може наростити військовий потенціал і бути здатною атакувати НАТО у 2026 році, - Дуда

Про це повідомляє RMF24.

"Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже у 2026-27 роках", - заявив Дуда з посиланням на звіт німецьких експертів.

Видання зазначає, що таким чином польський лідер аргументував, чому країнам НАТО необхідно збільшити витрати на оборону.

На його думку, державам-членам Альянсу необхідно збільшити поріг витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

"З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО", - аргументував Дуда.

За словами президента Польщі, є ще 2-3 роки, коли потрібно готуватися до можливого вторгнення, аби його не відбулося: накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння та підвищувати безпековий потенціал Європи.

"Цю російську агресію потрібно зупинити будь-якою ціною. Якщо її не зупинити, то вона перекинеться на інші території, і тоді я боюся, що американських грошей не вистачить, щоб зупинити Росію, доведеться втрутитися солдатам США, а цього ніхто не хоче", – зазначив очільник Польщі.

Водночас Дуда підкреслив, що "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен Бредлі, переданий Україні, кожна одиниця зброї, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, відвертає примару російської перемоги".