РФ назвала французьких інструкторів в Україні "легітимними цілями", Париж готує відповідь
У Франції відреагували на заяву речника російського посольства у Парижі Олександра Макогонова щодо того, що французькі інструктори в Україні будуть легітимними цілями
Про це інформує BFMTV.
Вказано, що Макогонов зробив відповідну заяву 4 червня.
"Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю", - сказав він.
Згодом у Франції відповіли, що не залишать його коментарі без відповіді.
"Це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді", - сказав заступник речника міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.
Він зазначив, що наразі ведуться дискусії щодо того, якою буде відповідь Парижа на слова речника російського посольства.
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