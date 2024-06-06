РФ назвала французьких інструкторів в Україні "легітимними цілями", Париж готує відповідь

Про це інформує BFMTV.

Вказано, що Макогонов зробив відповідну заяву 4 червня.

"Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю", - сказав він.

Згодом у Франції відповіли, що не залишать його коментарі без відповіді.

"Це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді", - сказав заступник речника міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

Він зазначив, що наразі ведуться дискусії щодо того, якою буде відповідь Парижа на слова речника російського посольства.