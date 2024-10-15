"РФ - основна загроза": міністр оборони Швеції заявив про збільшення військових витрат до 2,4%

Про це пише Politico.

"Ризик нападу не можна виключити. Росія є головною загрозою для Швеції, і вона становить загрозу для всього Альянсу", - заявив Йонсон.

Також швецький міністр оборони додав, що "свобода діяльності Росії обмежена", адже її сухопутні сили "загрузли" на війні в Україні.

"Але ми відзначаємо, що Росія готова піти на великі військові та політичні ризики", - зауважив він.

У матеріалі йдеться, що Швеція планує додаткові військові витрати в розмірі €15 млрд, а також додаткові 35,7 млрд крон на цивільну оборону до 2030 року.

Зазначається, що Стокгольм також прагне збільшити кількість призовників до 10 тис. кожного року до кінця 2030. Водночас загальна чисельність шведської армії має збільшитися на близько 27 тис. чоловіків і жінок до 115 тис.