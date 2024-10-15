"РФ - основна загроза": міністр оборони Швеції заявив про збільшення військових витрат до 2,4%
У Швеції презентували оборонний законопроєкт, відповідно до якого військові витрати країни у 2025 році мають збільшити до 2,4% ВВП. Водночас глава міноборони Пол Йонсон назвав Росію "основною загрозою", а ризик нападу "не можна виключати"
Про це пише Politico.
"Ризик нападу не можна виключити. Росія є головною загрозою для Швеції, і вона становить загрозу для всього Альянсу", - заявив Йонсон.
Також швецький міністр оборони додав, що "свобода діяльності Росії обмежена", адже її сухопутні сили "загрузли" на війні в Україні.
"Але ми відзначаємо, що Росія готова піти на великі військові та політичні ризики", - зауважив він.
У матеріалі йдеться, що Швеція планує додаткові військові витрати в розмірі €15 млрд, а також додаткові 35,7 млрд крон на цивільну оборону до 2030 року.
Зазначається, що Стокгольм також прагне збільшити кількість призовників до 10 тис. кожного року до кінця 2030. Водночас загальна чисельність шведської армії має збільшитися на близько 27 тис. чоловіків і жінок до 115 тис.
- Уряд Швеції 9 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон - близько €400 млн
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