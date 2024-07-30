РФ поширює серед американців дезінформацію на тлі президентських перегонів, - розвідка США

Про це на брифінгу повідомили представники розвідки, пише АР.

Зазначається, що кілька "бурхливих тижнів" у США, змусили Росію, Іран і Китай переглянути деякі деталі своїх пропагандистських планів.

Проте за словами представників розвідки, незмінною залишається рішучість цих країн заповнити інтернет неправдивими і підбурювальними заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

"Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або зі Сполучених Штатів", - заявив представник Офісу директора національної розвідки.

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У розвідці США додали, що Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли йдеться про дезінформацію під час виборів. При цьому є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.

Проте російські групи все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані у РФ, щоб віддати на аутсорс частину роботи зі створення цифрової пропаганди, а також замести сліди, заявили чиновники.

"Кінцева мета, однак, полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дезінформація може бути зосереджена на кандидатах чи голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність чи війна в Газі.