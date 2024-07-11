Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "В Україні ситуація критична, але в Європі ще гірше". Розмова з Анною Меленчук про протидію російській дезінформації
Інтерв’ю

"В Україні ситуація критична, але в Європі ще гірше". Розмова з Анною Меленчук про протидію російській дезінформації

11 липня, 2024 четвер
18:20
Війна з Росією фейк

Чи достатньо в України ресурсів для протидії російській дезінформації та чи допомагають українцям західні партнери? На чому мала б зосередитися наша держава у боротьбі з російською машиною пропаганди розповість співзасновниця Інституту інноваційного врядування Анна Меленчук

Зміст

Еспресо раніше писав про вплив Росії на громадську думку у країнах ЄС та які інструменти країна-агресор для цього залучає. То ж у цьому контексті важливо також і розуміти, як Європа протистоїть цьому впливу, а ще важливіше – як з цим бореться Україна всередині держави, адже і тут помітний вплив країни-агресора.

В українців є стійкість до дезінформації

Як загалом ви можете оцінити зараз ситуацію в Україні у сфері протидії російській дезінформації?

Загалом ситуація критична як на державному, так і на громадському чи приватному рівнях. Робиться надзвичайно мало, бо тактики росіян постійно змінюються і в України елементарно недостатньо ресурсів, щоб присвятити час і розробити нові протидії. В основному дезінформація поширюється через соціальні мережі, використовується активно штучний інтелект, але у нашої держави немає можливостей активно реагувати на це.

На державному рівні робиться мало. Є Центр протидії дезінформації, але там робиться недостатньо. Раніше він був під Мінкультури, зараз центр відділили, проте не зрозуміло, яка там відбувається діяльність зараз. Знову ж таки, ресурси обмежені. 

Анна Меленчук

Фото: з фейсбуку Анни Меленчук


Ви можете виділити якісь основні проблеми?

Я б виділила два ключові нюанси: в Україні недостатньо ресурсів і немає хороших практик, якими б могли поділитися наші західні партнери. 

Звичайно, є хороші ініціативи з громадського сектору, цей же СтопФейк, інші ресурси, які Україна застосовує. Але цього дуже і дуже мало.

Якщо говорити про кіберборотьбу з Росією, що є частиною інформаційної війни, то є ж Держспецзв’язку, наприклад

У нас є CERT-UA, Держспецзв’язку – органи, які б мали займатися кібербезпекою в Україні. Вони мають деяке фінансування від західних партнерів. Якщо розглядати конкретно кібервійну, атаки на критичну інфраструктуру, то у нас є спеціальні відділи тощо. Але маєте розуміти, що хороший кіберспеціаліст на держслужбі отримує дуже малу зарплату. Такі люди довго там не затримуються. І знову ж таки, бюрократія уповільнює процеси, немає достатньої координації між органами. Держспецзв’язку був головним органом у кібербезпеці, але зараз не знаю що там відбувається у зв'язку з корупційним скандалом, а у Мінцифри недостатньо ресурсів аби перейняти естафету. 

Проти цієї великої російської дезінформаційної системи у нас лише громадські ініціативи?

Не зовсім. Все ж є на державному рівні щось, не можна казати, що в України геть нічого немає для протидії. Просто, ми говоримо про неспівмірні ресурси. Росія виділяє мільйони доларів, наймають людей в Африці для ботоферм і т.д. У них воно настільки продумано і довго будувалося, що ми не можемо щось вагоме протиставити. Ну і звичайно, атакувати завжди легше, ніж боронитися у кіберпросторі. Продукт розробити легше, ніж придумати антипродукт, до того ж це забирає певний час. 

Чому б тоді державі та громадським ініціативам не об’єднати зусилля? Невже немає нормальної комунікації?

Вони намагаються. Порівняно з іншими деякими міністерствами, Мінцифри більш відкрите до різних ініціатив. Це створює таку екосистему, де громадськість може запартнеритися з держорганами. Але, розумієте, через малий ресурс у держорганах, небагатьом ініціативам цікаве таке партнерство: відкрити якісь дані держава не може, гранту держава не надасть. Я не можу навіть назвати приклад ефективного такого партнерства.

Які, на вашу думку, Україна мала б робити кроки для покращення ситуації?

Перш за все – це нарощування людського капіталу і, знову ж таки, ресурсу у технологічній сфері. Звичайно, весь пріоритет зараз спрямований на безпеку через війну та технології з безпосереднім фізичним впливом на ворога. Це правильно. Відповідно, від цих інвестицій у військові технології воно матиме skill over на сферу дезінформації чи софт-технологій. Але потрібно нарощувати наші знання на державному рівні та робити цікавими ці партнерства, про які говорили, щоб ефективно боротися з гібридними впливами. Просто потрібно це робити й не чекати на допомогу. Ми самі маємо створювати рішення. 

Хотіла б також виділити й розвиток штучного інтелекту, імплементувати законодавство ЄС щодо регуляції AI: до прикладу, допомагати українським стартапам, громадським ініціативам. Це потрібно для того, щоб йти в ногу з часом, бо ці технології є інструментами дезінформації і вони швидко розвиваються. Якщо ви мене запитаєте, що одне ми можемо зробити, зважаючи на обмежені ресурси, то я відповім – більше звертати увагу на технологію штучного інтелекту, активно займатися його розвитком та спрямовувати на протидію ворогу. Крім того, завдяки AI можна створювати продукти, які допоможуть населенню відрізняти фейк від правди.

На заході люди до цього ставляться більш розслаблено, бо вони не бачать у дезінформації загрози своїй нацбезпеці

Все ж, попри критичну ситуацію, експерти кажуть, що українці досить стійкі до дезінформації

В українців є стійкість до дезінформації, бо від того як ми сприймаємо новинні ресурси залежить наше виживання. Особливо, якщо це стосується внутрішніх переселенців – вони по кілька разів перевіряють інформацію. Якщо порівнювати нашу стійкість до дезінформації і стійкість у європейських країнах, то у нас вона вища. На заході люди до цього ставляться більш розслаблено, бо вони не бачать у дезінформації загрози своїй нацбезпеці. 

У нас люди через певний час навчилися цифрової гігієни. І цього Росія недооцінила. AI-відео пересічний громадянин може оцінити як фейк, але це поки. Такі технології розвиваються і вони щомісяця дешевшають. В США дослідили, що створити фейкове AI-відео коштує кілька доларів. І це показує, як швидко такі технології розвиваються, і невідомо наскільки українському суспільству вистачить цієї стійкості, аби відрізнити фейк від правди. На українському ринку є кілька приватних та громадських ініціатив, які б’ють на сполох та намагаються щось робити у цьому напрямку.

Приклад російського діпфейку, спрямований на дискредитацію мобілізації в Україні:

Приклад українських акцій:

Європа, на жаль, у плані протидії дезінформації дуже пасе задніх

Захід не протримається настільки довго, як тримається Україна

А як щодо самої Європи? Яка ситуація там?

Чим довше триватиме війна, тим більше Україна залежатиме і від ресурсів заходу та наших партнерів. Але в цьому контексті, у Заходу, крім відсутності необхідних ресурсів, є ще й брак розуміння. Вони до кінця не розуміють складнощів і загрози від російської дезінформації та відповідно вони не допомагають у цьому Україні. Якщо з війною все зрозуміло, то у гібридній сфері, у технологіях, на жаль, особливо наші європейські партнери слабкі самі по собі. 

Росія дуже активно спрямовує такі ресурси на наших західних партнерів. Вони роблять ставку на те, що захід не протримається так довго, як Україна. 

Але ж там блокують російські медіа, проводять цілі спецоперації з виявлення агентів впливу й т.д.

Знаєте, попередня каденція Європарламенту собі спокійно існувала 4 роки, аж поки на останньому році їхнього функціонування там не знайшли ФСБшників. Ну тобто очевидно наскільки Європа не протидіє російським агентам впливу. У Європі дуже мало робиться, бо Росія прямо не становила фізичної загрози. Ну поширює собі хтось фейки, та й нехай. 

Здається, що Росія останнім часом активізувалася в ЄС

Так, це і включає вже фізичний вплив, до прикладу підпали. Відповідно, коли відчулася фізична загроза, то ЄС почала досліджувати – хто ці люди й що вони роблять, на початку повномасштабного вторгнення частину російських дипломатів депортували.

Звідки йде найбільший ризик?

Дипустанови не закривалися і вони функціонують у кожній країні ЄС, де досі залишилися якась частина ФСБ. Зрозуміло, що все починається з посольств і та чи інша держава не може просто так зайти у російське представництво та перевірити, що там робиться.

Ми також велику увагу звернули на російську церкву – це те, про що майже не говорять у країнах ЄС. На такі, скажімо, духовні структури, особливо ніхто й уваги там не звертає. Однак, саме там відбувається дуже багато процесів не релігійних. Там сидять російські агенти та вербують, зокрема, звичайне російське населення.

Звичайно, це й інформаційні ресурси. Дійсно, російські медіа намагаються блокувати, але це не працює на повну. Вони створюють нові доменні імена, по іншому реєструються і стають доступними, особливо в інтернеті. Щобільше, росіяни зараз активно працюють з різними локальними європейськими медіа та грають на тому, що війна в Україні є двосторонньою і закликають журналістів менших видань показувати російську сторону. Особливо це відчутно в Італії. В тих же Нідерландах ситуація краща і там розуміють, де є російська пропаганда. 

Європа, на жаль, в плані протидії дезінформації дуже пасе задніх. Вони зосереджені на контролі та регулюванні технологій, навіть на тому штучному інтелекті, але не на розвитку. І не треба очікувати, що вони робитимуть якісь великі інвестиції в це. Таке ідеологічне бачення технологій неспівмірне з тим, щоб розвивати активно інструменти з протидії дезінформації. 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
фейк
кібератаки
пропаганда
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
Радослав Сікорський
11 липня, 2024 четвер
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
білоруські військові
10 липня, 2024 середа
У Китаї пояснили, навіщо проводять військові навчання з Білоруссю поблизу кордонів України та Польщі
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.67
    Купівля 40.67
    Продаж 41.18
  • EUR
    Купівля 43.96
    Продаж 44.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
18:55
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
РФ планувала вбивство гендиректора концерну Rheinmetall, який постачає Україні зброю: США та Німеччина зірвали змову, - CNN
18:52
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен закликала передати всі наявні в Данії системи ППО Україні
18:43
РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей
18:40
Оновлено
Україна та Румунія уклали безпекову угоду
18:27
відключення електроенергії
У вересні та жовтні вимкнень світла може не бути взагалі: в Укренерго назвали умови
18:19
Петер Сіярто
Угорщина проти того, щоб НАТО стало "антикитайським" блоком, - Сіярто
18:03
кіт_вода
Мешканці Києва заборгували за комунальні послуги 7,5 млрд грн: злісним неплатникам нарахують пеню
18:02
OPINION
Петро Охотін
Україна в ЄС чи Палестина у центрі Європи?
17:55
Особовий склад 52 авіаційного полку, що належить до 22 бомбардувальної дивізії рф
Після удару РФ по Охматдиту російський льотчик передав ГУР дані 30 командирів бомбардувальної авіадивізії з Енгельса, - ЗМІ
17:46
ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському напрямку
17:25
електроенергія
Після 16:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 12 липня
17:25
Віктор Орбан і Володимир Путін
У ЄС підтвердили, що переговори Орбана з Путіним порушили договори блоку, - FT
17:19
Ексклюзив
мобілізація, повістка
Прогнозую з 17 липня масову розсилку повісток Укрпоштою та активізацію перевірки документів на вулиці, - адвокатка Тарасенко
17:12
обстріл Харківського району
Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені
17:06
У Молдові сталася ДТП за участі автобуса, який їхав до Києва: 2 людини загинули
16:59
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Defense Express: F-16 від Данії та Нідерландів можуть зʼявитись в Україні до кінця літа
16:58
У Франції горів шпиль Руанського собору
У Франції горів 151-метровий шпиль Руанського собору
16:49
Пропагандист з РФ, який навів ракету С-300 на Миколаїв, отримав 15 років заочно
16:29
Ексклюзив
винищувач JAS 39 Gripen
Літаки Gripen могли б дати фору F-16: авіаційний експерт Криволап про можливі задачі шведських літаків у захисті України
16:29
Одеса пляж
В Одесі дозволили роботу ще 5 пляжів
16:18
Віктор Орбан
У Європарламенті закликали припинити головування Угорщини в Раді ЄС
16:15
Юлія Бакуменко та Віталій Козловський
"Щоб вам все життя так співалося": дружина Козловського відповіла на закиди Фаріон 
16:06
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія виділить $92,7 млн на посилення ППО для України
16:02
OPINION
Володимир Омелян
Розпочалася "підземна війна"?
15:50
Вступні екзамени
Для абітурієнтів з ТОТ створили два освітні центри для допомоги в отриманні документів
15:48
Швеція Україна
Швеція приєдналася до української коаліції дронів
15:33
Непокаране зло повертається
Росіяни на ТОТ Херсонщини підготували законопроєкт "про патріотичне виховання" дітей, - Спротив
15:26
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Вбивство хлопця російськими військовими на ТОТ: на Херсонщині розпочали кримінальне провадження
15:24
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни планують провокаційні удари по медзакладах в окупованому Луганську та на Білгородщині, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
Обстріл Києва 08.07.2024
Унаслідок атаки РФ 8 липня в Україні загинули 44 людини, 196 постраждали, - ДСНС
15:04
Оля Полякова
Полякова випустила перший епізод кулінарного шоу, знятого на позиціях ЗСУ
15:03
Молдова
Парламент Молдови вшанував хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок атаки РФ на Київ 8 липня
14:43
Оновлено
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр у Києві відвідав Охматдит і передав допомогу від співгромадян
14:35
Рустем Умєров
Умєров: Ми здатні й можемо перемогти, але нам потрібно більше зброї
14:06
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні у разі перемоги Трампа, - МЗС країни
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:04
спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
14:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Саміт НАТО: Це запрошення не Україні, а Росії стати партнером
13:43
новини Рівненщини
З початку повномасштабного вторгнення до Молдови нелегально в’їхали понад 23 тис. чоловіків
13:40
Google
Google запускає в Україні Центр прозорості: яку інформацію тут можна знайти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV