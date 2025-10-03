РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Як зазначили у виданні, Тедман вперше оприлюднив інформацію про рівень втручання Москви в діяльність космічних об'єктів Великої Британії.

За його словами, російські супутники стежать за британськими військовими супутниками. Крім того, Москва щотижня використовує наземні системи для глушіння сигналу.

"Вони цікавляться тим, що ми робимо, і літають відносно близько, – зазначив він. - Вони мають на борту обладнання, яке може бачити наші супутники, і намагаються збирати з них інформацію".

Попри те, що військові супутники Великої Британії мають технології протидії перешкодам, Тедман визнав, що вони "досить часто заглушаються росіянами".

На запитання, як часто, він відповів "щотижня".

На переконання генерала, це було навмисно, і така діяльність посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, він зауважив, що Велика Британія має близько шести військових супутників, які забезпечують зв’язок і спостереження, тоді як Росія, Китай і США володіють сотнями, а сукупний російсько-китайський супутниковий флот за останнє десятиліття збільшився на 70%.

Тедман також нагадав, що Росія і Китай проводили випробування протисупутникової зброї.

І хоча США вважають Китай найнебезпечнішою загрозою, генерал Тедман вважає Росію більш безпосередньою небезпекою.

"Я б сказав, що китайці мають набагато більш досконалі можливості, але росіяни мають більше бажання використовувати свої протикосмічні системи", - підсумував він.