РФ у відповідь на санкції заборонила в'їзд для 99 громадян Канади
Росія ввела персональні санкції щодо 99 громадян Канади у відповідь на обмеження проти РФ, які раніше наклав канадський уряд
Про це інформує російське МЗС.
Там заявили, що санкції проти громадян Канади ввели у зв'язку з "черговими "хвилями" антиросійських санкцій". У МЗС РФ також зазначили, що люди, проти яких ввели обмеження нібито активно залучені до розробки та реалізації "русофобського курсу офіційної Оттави".
Вказано, що під санкції потрапили канадські парламентарії, чиновники різного рівня, бізнесмени, менеджери компаній ВПК, експерти та керівники медіа.
- 14 червня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти 11 російських громадян та 16 юридичних осіб, які сприяють та підтримують війну РФ в Україні.
- 18 червня Канада запровадила додаткові санкції проти 13 росіян через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
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