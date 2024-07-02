РФ у відповідь на санкції заборонила в'їзд для 99 громадян Канади

Про це інформує російське МЗС.

Там заявили, що санкції проти громадян Канади ввели у зв'язку з "черговими "хвилями" антиросійських санкцій". У МЗС РФ також зазначили, що люди, проти яких ввели обмеження нібито активно залучені до розробки та реалізації "русофобського курсу офіційної Оттави".

Вказано, що під санкції потрапили канадські парламентарії, чиновники різного рівня, бізнесмени, менеджери компаній ВПК, експерти та керівники медіа.