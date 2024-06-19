Канада розширила список росіян, на яких наклала санкції через смерть Навального
18 червня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що країна запроваджує додаткові санкції проти 13 росіян через смерть російського опозиціонера Олексія Навального
Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.
У заяві наголошується, що ці санкції введені у зв’язку зі смертю ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального 16 лютого 2024 року та продовженням грубих і систематичних порушень Росією прав людини.
Додаткові санкції запроваджені проти високопосадовців та високопоставлених співробітників російського слідчого комітету, пенітенціарної служби та поліції, які причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті.
Йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту у 2021 році після повернення до Росії, після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час його ув'язнення, нездатність розслідувати причину його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.
Міністерка Жолі поінформувала про додаткові санкції дружину покійного Навального Юлію Навальну, голову Консультативної ради Фонду боротьби з корупцією. Також Жолі підтвердила постійне зобов’язання Канади притягувати до відповідальності тих, хто порушує права людини, включно з виступом проти режиму Путіна та роботою над Росією, вільною від корупції.
"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов'язаних криз, важливо тримати в центрі уваги зусилля росіян у їхній боротьбі за основні права і свободи. Сьогоднішні санкції ще раз демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини з боку Кремля та придушення російського громадянського суспільства і політичної опозиції", - зазначила Жолі.
- У неділю, 3 березня, Канада оголосила про новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю Олексія Навального.
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