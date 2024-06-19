Канада розширила список росіян, на яких наклала санкції через смерть Навального

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

У заяві наголошується, що ці санкції введені у зв’язку зі смертю ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального 16 лютого 2024 року та продовженням грубих і систематичних порушень Росією прав людини.

Додаткові санкції запроваджені проти високопосадовців та високопоставлених співробітників російського слідчого комітету, пенітенціарної служби та поліції, які причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті.

Йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту у 2021 році після повернення до Росії, після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час його ув'язнення, нездатність розслідувати причину його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.

Міністерка Жолі поінформувала про додаткові санкції дружину покійного Навального Юлію Навальну, голову Консультативної ради Фонду боротьби з корупцією. Також Жолі підтвердила постійне зобов’язання Канади притягувати до відповідальності тих, хто порушує права людини, включно з виступом проти режиму Путіна та роботою над Росією, вільною від корупції.

"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов'язаних криз, важливо тримати в центрі уваги зусилля росіян у їхній боротьбі за основні права і свободи. Сьогоднішні санкції ще раз демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини з боку Кремля та придушення російського громадянського суспільства і політичної опозиції", - зазначила Жолі.