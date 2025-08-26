РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням

Про це пише The Moscow Times з посиланням на постанову прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, опубліковану на сайті уряду РФ.

Конвенцію ухвалили 26 листопада 1987 року у Страсбурзі. Росія підписала документ 28 лютого 1996 року, а ратифікувала — 28 березня 1998 року. Він не лише забороняє катування, а й зобов’язує держави-учасниці запобігати їм.

У рамках угоди юуло створено Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК) — незалежний орган, що має право перевіряти тюрми, колонії, слідчі ізолятори, психіатричні установи та інші місця позбавлення волі. Мета інспекцій — виявлення порушень і надання рекомендацій щодо покращення умов утримання.

Основна мета візитів ЄКЗК – виявлення порушень прав людини та надання рекомендацій щодо поліпшення умов утримання ув'язнених. Країни-учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з Комітетом, надаючи йому необмежений доступ до всіх місць позбавлення волі. Після кожного візиту ЄКЗК готує докладний звіт, який надсилається відповідній країні з проханням відповісти на викладені у ньому питання та зауваження.