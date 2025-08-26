РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
Росія продовжує процес денонсації міжнародних договорів Ради Європи, зробивши черговий крок до виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
Про це пише The Moscow Times з посиланням на постанову прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, опубліковану на сайті уряду РФ.
Конвенцію ухвалили 26 листопада 1987 року у Страсбурзі. Росія підписала документ 28 лютого 1996 року, а ратифікувала — 28 березня 1998 року. Він не лише забороняє катування, а й зобов’язує держави-учасниці запобігати їм.
У рамках угоди юуло створено Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК) — незалежний орган, що має право перевіряти тюрми, колонії, слідчі ізолятори, психіатричні установи та інші місця позбавлення волі. Мета інспекцій — виявлення порушень і надання рекомендацій щодо покращення умов утримання.
Основна мета візитів ЄКЗК – виявлення порушень прав людини та надання рекомендацій щодо поліпшення умов утримання ув'язнених. Країни-учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з Комітетом, надаючи йому необмежений доступ до всіх місць позбавлення волі. Після кожного візиту ЄКЗК готує докладний звіт, який надсилається відповідній країні з проханням відповісти на викладені у ньому питання та зауваження.
- У червні начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко, повідомляв, що на Херсонщині встановили понад 1,5 тис. осіб, яких катували окупанти. Також підтверджено існування щонайменше 13 катівень, які росіяни облаштували в області.
