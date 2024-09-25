РФ виключили зі складу Асоціації омбудсманів Середземномор'я
На позачерговому засіданні Генасамблеї Асоціації омбудсманів Середземноморʼя прийняли рішення виключити Російську Федерацію зі складу організації
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він підкреслив: Асоціація омбудсманів Середземноморʼя стала третьою міжнародною організацією, яка виключила РФ зі свого складу.
У серпні 2022 року це зробив Міжнародний інститут омбудсманів, у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.
"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду", - зазначив Лубінець.
- 1 березня Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації.
- 8 червня Комісія з питань етики Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) на два роки тимчасово позбавила членства Федерацію шахів Росії (ФШР) за скаргою Федерації шахів України Андрія Баришпольця та Петера Хейне Нільсена.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.57
- Актуальне
- Важливе