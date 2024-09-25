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РФ виключили зі складу Асоціації омбудсманів Середземномор'я

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
20:19
Світ прапор Росії

На позачерговому засіданні Генасамблеї Асоціації омбудсманів Середземноморʼя прийняли рішення виключити Російську Федерацію зі складу організації

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Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підкреслив: Асоціація омбудсманів Середземноморʼя стала третьою міжнародною організацією, яка виключила РФ зі свого складу.

У серпні 2022 року це зробив Міжнародний інститут омбудсманів, у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.

"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду", - зазначив Лубінець.

  • 1 березня Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації.
  • 8 червня Комісія з питань етики Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) на два роки тимчасово позбавила членства Федерацію шахів Росії (ФШР) за скаргою Федерації шахів України Андрія Баришпольця та Петера Хейне Нільсена.
Теги:
Росія
Омбудсмен
Війна з Росією
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