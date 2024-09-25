РФ виключили зі складу Асоціації омбудсманів Середземномор'я

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він підкреслив: Асоціація омбудсманів Середземноморʼя стала третьою міжнародною організацією, яка виключила РФ зі свого складу.

У серпні 2022 року це зробив Міжнародний інститут омбудсманів, у квітні 2023 року - Європейська мережа національних захисних інституцій.

"Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду", - зазначив Лубінець.