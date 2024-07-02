РФ з початку війни в Україні двічі відправляла ударний підводний човен у бік Ірландського моря, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що цей "безпрецедентний" крок змусив військових Великої Британії вжити заходів для захисту британських та ірландських вод.

Зазначається, що перше розгортання російського підводного човна класу "Кіло" поблизу Ірландського моря відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно.

За словами співрозмовників Bloomberg, масштаби руху підводного човна вийшли за межі того, що раніше фіксував Лондон.

Підводний човен класу "Кіло" - дизель-електричний ударний підводний човен, здатний стріляти російськими крилатими ракетами "Калібр", а також торпедами та морськими мінами.

Джерела видання зауважили, що американські чиновники знали про пересування підводних човнів. Високопосадовець Білого дому також заявив, що Штати відстежують діяльність російського флоту.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що розгортання Росією підводних човнів навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні або спробою залякати британців у відповідь на підтримку України.