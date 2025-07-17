Росії потрібно буде 70 років, аби захопити Україну такими темпами, – Сікорський

Про це дипломат сказав під час спільної пресконференції глав МЗС Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у Любліні, передає Укрінформ.

"Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі "око за око", а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на 1 кв. км (захоплених територій, – ред.). У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", - заявив Сікорський.

За його словами, Україна готова до негайного припинення вогню, Росія натомість лише імітує готовність до перемовин.

"Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити", - сказав глава МЗС Польщі.

Також міністр висловився щодо першопричин війни.

"Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", - додав він.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі відбувся 16 травня 2025 року, другий – 2 червня.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, під час другої зустрічі в Стамбулі 2 червня РФ висунула набір старих ультиматумів у відповідь на конструктивні пропозиції України, які могли б наблизити справедливий мир. Під час перемовин вдалося домовитися лише про обмін полоненими, але не про припинення вогню.

Читайте також: Чергова відмова Росії від припинення вогню: як минув другий тур другої спроби переговорів між РФ та Україною у Стамбулі