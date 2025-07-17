Росії потрібно буде 70 років, аби захопити Україну такими темпами, – Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія не перемагає на полі бою, з її темпами просування змогла б захопити Україну не раніше ніж за 70 років
Про це дипломат сказав під час спільної пресконференції глав МЗС Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у Любліні, передає Укрінформ.
"Україна не програє. Вона перемогла на морі, у повітрі "око за око", а на суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на 1 кв. км (захоплених територій, – ред.). У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", - заявив Сікорський.
За його словами, Україна готова до негайного припинення вогню, Росія натомість лише імітує готовність до перемовин.
"Ця війна може завершитися за п’ять хвилин: коли Путін віддасть наказ російським військам відступити", - сказав глава МЗС Польщі.
Також міністр висловився щодо першопричин війни.
"Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", - додав він.
Нагадаємо, перший раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі відбувся 16 травня 2025 року, другий – 2 червня.
- За словами глави МЗС Андрія Сибіги, під час другої зустрічі в Стамбулі 2 червня РФ висунула набір старих ультиматумів у відповідь на конструктивні пропозиції України, які могли б наблизити справедливий мир. Під час перемовин вдалося домовитися лише про обмін полоненими, але не про припинення вогню.
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