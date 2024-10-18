"Росія має про це знати": Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО
У п’ятницю, 18 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що однією з цілей цьогорічних ядерних навчань НАТО є стримування Росії
Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі.
За його словами, навчання, що розпочалися 14 жовтня, покликані продемонструвати рішучість НАТО у стримуванні агресії РФ.
"Це наші щорічні навчання, які підкреслюють нашу готовність. І Росія має про це знати. Ціллю таких навчань є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії", - зазначив генсек Альянсу.
У навчаннях Steadfast Noon беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.
Крім того, задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідники.
- У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочало двотижневі ядерні навчання Steadfast Noon, що передбачають залучення понад 60 літаків у тренувальних польотах над Західною Європою.
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