"Росія має про це знати": Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО

Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі.

За його словами, навчання, що розпочалися 14 жовтня, покликані продемонструвати рішучість НАТО у стримуванні агресії РФ.

"Це наші щорічні навчання, які підкреслюють нашу готовність. І Росія має про це знати. Ціллю таких навчань є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії", - зазначив генсек Альянсу.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.

Крім того, задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідники.