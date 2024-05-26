Росія направила до КНДР своїх експертів, аби допомогти з розробкою розвідувального супутника

Про це повідомляє Bloomberg.

Російські експерти були направлені до КНДР після того, як у вересні Володимир Путін зустрівся з Кім Чен Ином і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.

Відтоді КНДР провела численні випробування ракетних двигунів, які, ймовірно, відповідають стандартам російських техніків, що прибули з візитом.

У оборонному відомстві Південної Кореї вважають, що новий північнокорейський супутник буде в кращому випадку рудиментарним, що може допомогти КНДР у виборі цілей на тлі посилення ядерного потенціалу країни.

За словами японських високопосадовців, Північна Корея може запустити супутник-шпигун вже цього місяця, оскільки минулого місяця влада виявила ознаки запуску супутника в північнокорейському космічному центрі.

За даними видання, нещодавно на місці запуску було помічено обладнання, яке використовується для вимірювання та оцінки траєкторії космічної ракети.