Росія направила до КНДР своїх експертів, аби допомогти з розробкою розвідувального супутника
Росія направила до Північної Кореї велику кількість експертів, щоб допомогти у розробці нового супутника-шпигуна
Про це повідомляє Bloomberg.
Російські експерти були направлені до КНДР після того, як у вересні Володимир Путін зустрівся з Кім Чен Ином і пообіцяв допомогти Північній Кореї з її космічною програмою.
Відтоді КНДР провела численні випробування ракетних двигунів, які, ймовірно, відповідають стандартам російських техніків, що прибули з візитом.
У оборонному відомстві Південної Кореї вважають, що новий північнокорейський супутник буде в кращому випадку рудиментарним, що може допомогти КНДР у виборі цілей на тлі посилення ядерного потенціалу країни.
За словами японських високопосадовців, Північна Корея може запустити супутник-шпигун вже цього місяця, оскільки минулого місяця влада виявила ознаки запуску супутника в північнокорейському космічному центрі.
За даними видання, нещодавно на місці запуску було помічено обладнання, яке використовується для вимірювання та оцінки траєкторії космічної ракети.
- 2 травня у міноборони США заявили, що уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та КНДР і будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал держави-агресора.
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