"Росія не повинна виграти цю війну": новий прем'єр Нідерландів прокоментував атаку на "Охматдит"
Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схофф прокоментував російський обстріл дитячої лікарні "Охматдит", зазначивши, що ця атака свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму
Про це Дік Схофф написав у соцмережі Х.
"Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", - написав прем'єр Нідерландів.
Він також додав, що це буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.
Фото: Київська міська військова адміністрація
Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.79Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе