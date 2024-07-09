"Росія не повинна виграти цю війну": новий прем'єр Нідерландів прокоментував атаку на "Охматдит"

Про це Дік Схофф написав у соцмережі Х.

"Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", - написав прем'єр Нідерландів.

Він також додав, що це буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

У Шевченківському районі зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів. Тривають роботи по розбору завалів та пошуку людей.

Фото: Київська міська військова адміністрація

Крім Києва, росіяни зранку атакували й інші міста України. Зокрема, унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську і Дніпрі загинули майже 20 людей, близько сотні - поранено. Еспресо.TV у режимі реального часу стежило за ситуацією.