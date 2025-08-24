Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат

Про це повідомив депутат вірменського парламенту Гарнік Данієлян, опублікувавши відповідний відеозапис.

За його словами, затриманий вантаж переважно складається зі слив, персиків та винограду.

"Далекобійники б'ють на сполох, що їм не дають чітких пояснень, і кажуть про "деякі проблеми, пов'язані з фітосанітарними заходами". В результаті всього цього жителі села та ті, хто займається сільським господарством, зазнають величезних збитків", - поінформував вірменський політик.

Окрім того, як стверджує Данієлян, вантажівки, завантажені іншими товарами, також піддаються ретельному огляду, внаслідок чого їх в'їзд до РФ ускладнюється. "Зокрема, вантажівки, що перевозять будівельні матеріали, стикаються з проблемами, що є безпрецедентним у цьому секторі. Багато вантажівок досі чекають на рішення в невизначеності", - заявив депутат.

Слід наголосити, що сам Данієлян належить до проросійської опозиції й виступає проти команди Нікола Пашиняна. Депутат наразі не має пояснення того, що відбувається на КПП "Верхній Ларс" з вірменськими фурами, й припускає, що можливо Росія в такий спосіб реагує на укладення Вірменією та Азербайджаном миру за сприяння Дональда Трампа.