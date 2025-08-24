Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
Сотні вантажівок із сільськогосподарською продукцією з Вірменії не пропускаються російською митницею на КПП "Верхній Ларс", що на кордоні РФ та Грузії. Фури стоять, деякі вже змушені повертатися назад
Про це повідомив депутат вірменського парламенту Гарнік Данієлян, опублікувавши відповідний відеозапис.
За його словами, затриманий вантаж переважно складається зі слив, персиків та винограду.
Читайте також: Угода між Азербайджаном і Вірменією: Росія фактично визнає, що втрачає позиції на півдні Кавказу, - Сергій Данилов
"Далекобійники б'ють на сполох, що їм не дають чітких пояснень, і кажуть про "деякі проблеми, пов'язані з фітосанітарними заходами". В результаті всього цього жителі села та ті, хто займається сільським господарством, зазнають величезних збитків", - поінформував вірменський політик.
Окрім того, як стверджує Данієлян, вантажівки, завантажені іншими товарами, також піддаються ретельному огляду, внаслідок чого їх в'їзд до РФ ускладнюється. "Зокрема, вантажівки, що перевозять будівельні матеріали, стикаються з проблемами, що є безпрецедентним у цьому секторі. Багато вантажівок досі чекають на рішення в невизначеності", - заявив депутат.
Читайте також: Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
Слід наголосити, що сам Данієлян належить до проросійської опозиції й виступає проти команди Нікола Пашиняна. Депутат наразі не має пояснення того, що відбувається на КПП "Верхній Ларс" з вірменськими фурами, й припускає, що можливо Росія в такий спосіб реагує на укладення Вірменією та Азербайджаном миру за сприяння Дональда Трампа.
- 8 серпня 2025 року прем’єрміністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе