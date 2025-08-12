Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Угода між Азербайджаном і Вірменією: Росія фактично визнає, що втрачає позиції на півдні Кавказу, - Сергій Данилов
Ексклюзив

Угода між Азербайджаном і Вірменією: Росія фактично визнає, що втрачає позиції на півдні Кавказу, - Сергій Данилов

Марина Клюєва
12 серпня, 2025 вiвторок
12:16
Світ Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду

Росія фактично сама визнає, що втрачає позиції на Південному Кавказі

Зміст

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в етері Еспресо. 

"Те, що Росія втрачає позиції на Південному Кавказі, це вони фактично самі визнають. З травня місяця вони почали говорити про те, що цей мир, досягнутий без участі Росії, є "скороспєлим" як вони там російською кажуть, ще якимсь не таким. І практичним прямим текстом говорили про те, що все, що відбувається, має відбуватися за російської модерації. Ну от не просто без російської модерації, а з цим демонстративним рукостисканням трьох лідерів це відбулося без всякої участі Росії, і в регіоні саме так це сприймають", - зазначив він.

Сергій Данилов зауважив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пришвидшив підписання угоди між Азербайджаном та Вірменією.

"Трамп доклався до того, що це сталося раніше, ніж передбачалось, все інше сторони зробили самостійно. І зробили це ще в березні, коли текст угоди було, власне, погоджено”, - сказав він.

Що передувало

14 березня Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану щодо фінального тексту мирної угоди. Наступного дня країни звинуватили одна одну у порушенні режиму припинення вогню на кордоні між двома країнами, Єреван закликав провести розслідування випадків транскордонної стрілянини, що підвищує ймовірність відновлення бойових дій.

У червні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір завершити процес підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року. 

У липні президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав дві ключові умови, виконання яких, на його думку, дозволить підписати мирну угоду з Вірменією. 

8 серпня Дональд Трамп заявив, що Нікол Пашинян та Ільхам Алієв  прибудуть до Білого дому, щоб укласти мирну угоду.

8 серпня прем’єр-міністр Вірменії Ніколу Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду за посередництва США.

Міністерства закордонних справ Азербайджану й Вірменії 11 серпня опублікували текст парафованої угоди "Про встановлення миру та міждержавних відносин між Республікою Вірменія та Азербайджанською Республікою".

