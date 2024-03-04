"Росія свідомо вбила дітей уві сні, мають бути негайні наслідки": голова МЗС Литви про обстріл Одеси 2 березня
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після російського удару по житловому будинку в Одесі, де 2 березня загинули 12 людей, 5 з яких - діти, закликав притягнути Росію до відповідальності
Про це він написав у X (Twitter).
За словами Ландсбергіса, росіяни свідомо вбивають українських дітей уві сні.
Він додав, що таким чином Москва заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх.
"Це абсолютно обурливе вбивство. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність, що триває", - заявив очільник МЗС Литви.
- Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло дванадцятеро людей, серед них - п'ятеро дітей віком від 4 місяців до 10 років.
- Зокрема, внаслідок російської атаки загинула родина військових - під завалами знайшли тіла подружжя та трьох їхніх дітей. Найменшій дівчинці було 7 місяців.
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