"Росія свідомо вбила дітей уві сні, мають бути негайні наслідки": голова МЗС Литви про обстріл Одеси 2 березня

Про це він написав у X (Twitter).

За словами Ландсбергіса, росіяни свідомо вбивають українських дітей уві сні.

Він додав, що таким чином Москва заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність, що триває", - заявив очільник МЗС Литви.