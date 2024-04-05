Росія викликала посла Південної Кореї через погіршення відносин у зв'язку з "недружніми" санкціями

Про це повідомляє Bloomberg.

Такий крок був зроблений після того, як у вівторок уряд Сеула вніс до чорного списку два російських судна, які, за його словами, перевозили військові вантажі між Росією і Північною Кореєю, та двох росіян та їхніх компаній, яких звинуватив у нелегальному перевезенні ІТ-працівників до РФ з метою заробітку коштів для ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Як зазначили у виданні, заступник очільника російського зовнішньополітичного відомства Андрій Руденко викликав посла Південної Кореї Лі До Хуна, щоб поскаржитися на "черговий недружній крок".

Окрім цього, минулого тижня речниця МЗС Марія Захарова попередила про можливі заходи у відповідь на південнокорейські санкції, звинувативши США в тому, що вони стоять за діями Південної Кореї.