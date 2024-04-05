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Росія викликала посла Південної Кореї через погіршення відносин у зв'язку з "недружніми" санкціями

5 квітня, 2024 п'ятниця
16:58
Світ Південна Корея

У п'ятницю, 5 квітня, Росія викликала посла Південної Кореї на знак протесту проти санкцій Сеула через ймовірну торгівлю зброєю між Москвою та КНДР

Про це повідомляє Bloomberg.

Такий крок був зроблений після того, як у вівторок уряд Сеула вніс до чорного списку два російських судна, які, за його словами, перевозили військові вантажі між Росією і Північною Кореєю, та двох росіян та їхніх компаній, яких звинуватив у нелегальному перевезенні ІТ-працівників до РФ з метою заробітку коштів для ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Як зазначили у виданні, заступник очільника російського зовнішньополітичного відомства Андрій Руденко викликав посла Південної Кореї Лі До Хуна, щоб поскаржитися на "черговий недружній крок". 

Окрім цього, минулого тижня речниця МЗС Марія Захарова попередила про можливі заходи у відповідь на південнокорейські санкції, звинувативши США в тому, що вони стоять за діями Південної Кореї.

  • 3 квітня повідомлялось, що Південна Корея затримала вантажне судно без прапора, яке підозрюють порушенні санкцій ООН проти КНДР. Воно нібито прямувало до Росії.
Теги:
Росія
КНДР
Південна Корея
санкції проти Росії
США
Військові новини
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