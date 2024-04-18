Росіяни пустили з молотка недобудований пансіонат Коломойського в окупованій Алушті
Росіяни продали на аукціоні недобудований пансіонат українського олігарха Ігоря Коломойського в тимчасово окупованій Алушті
Про це повідомило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Нерухомість пішла з молотка за 881 млн рублів (майже 369 млн грн).
Окупанти "віджали" в Коломойського пансіонат ще у 2014 році.
Лот про продаж "націоналізованого" майна було розміщено на майданчику торгів на початку 2024 року. В описі лота було вказано, що продаються група інвентарних об'єктів за декількома адресами, зокрема нерухомість і земля.
Зазначається, що єдиним учасником торгу й покупцем стало АТ "Супутник менеджмент".
Окупанти нагадали, що "націоналізували" й інші об'єкти олігарха у Криму, зокрема санаторії, земельні ділянки та приміщення на південному березі Криму, а також мережу АЗС.
- У жовтні минулого року окупанти повідомили, начебто продали квартиру Зеленських в окупованій Ялті за 44,3 млн рублів.
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