Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"
Протягом вихідних невідомі двічі кидали пляшку із запальною сумішшю в будівлю посольства Росії у Вільнюсі
Про це повідомляє LRT.
За даними Департаменту поліції Вільнюса, перший інцидент стався у ніч на неділю, 7 квітня, близько 02.15 ночі.
Вдруге пляшку із запальною рідиною, так званим "коктейлем Молотова", кинули в будівлю посольства в ніч на понеділок, 8 квітня, приблизно о 02.46 ночі.
Згідно з повідомленням, було пошкоджено стіну будівлі. Збитки оцінюються.
За словами речника Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрювані поки що не встановлені. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими.
Відкрито досудове розслідування за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу (знищення або пошкодження майна загальнонебезпечним способом). Розслідування взяла на контроль прокуратура.
- 27 березня повідомлялось, що литовська поліція затримала у Вільнюсі письменника з Росії, який проживав у державі нелегально.
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