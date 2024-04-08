Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"

Про це повідомляє LRT.

За даними Департаменту поліції Вільнюса, перший інцидент стався у ніч на неділю, 7 квітня, близько 02.15 ночі.

Вдруге пляшку із запальною рідиною, так званим "коктейлем Молотова", кинули в будівлю посольства в ніч на понеділок, 8 квітня, приблизно о 02.46 ночі.

Згідно з повідомленням, було пошкоджено стіну будівлі. Збитки оцінюються.

За словами речника Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрювані поки що не встановлені. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими.

Відкрито досудове розслідування за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу (знищення або пошкодження майна загальнонебезпечним способом). Розслідування взяла на контроль прокуратура.